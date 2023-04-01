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Ремейк мелодрамы «Богатые тоже плачут» вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © постер ремейка сериала «Богатые тоже плачут»

Современный ремейк мексиканской романтической эпопеи «Богатые тоже плачут» покажут в видеосервисе Wink с 1 апреля.

Новая версия в четыре раза короче старой — 60 серий против 244-х, но основная сюжетная линия осталась прежней.

Красавица Марианна (Клаудия Мартин), девушка из бедной семьи, приезжает в столицу, попадает в богатый дом, а там, конечно, влюбляется в циничного, но неотразимого Луиса Альберто.

Смотреть «Богатые тоже плачут» в Wink

Оригинальный сериал «Богатые тоже плачут» 1979 года стал вторым латиноамериканским сериалом, показанным в СССР, после теленовеллы «Рабыня Изаура». Премьера на советском центральном телевидении состоялась в 1991 году.

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