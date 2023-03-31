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Путин отчитался о доходах за 2022 год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин уже сдал декларацию о доходах за прошлый год, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, уже сдал», — цитирует ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

По его словам, отчитаться о доходах уже успело большинство сотрудников Кремля, хотя отведенный на это срок еще не истек. «Почти все уже сдали», — сообщил он, напомнив, что 31 марта — последний день для подачи деклараций.

Путин 29 декабря 2022 года подписал указ, отменяющий публикацию в интернете и СМИ деклараций чиновников о доходах, расходах и других сведений об их имуществе.

В 2021 году президент заработал 10,2 миллиона рублей, что несколько превысило его доход за предыдущий год, который составил 9,9 миллиона рублей. Он декларировал две квартиры и гараж, автомобили ГАЗ-М21, «Ниву» и автоприцеп «Скиф».

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Политика #Россия
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