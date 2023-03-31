Премьера сериала «Актрисы» состоялась в Wink

Ироничная драма «Актрисы» об изнанке актерской профессии с Алексеем Макаровым, Светланой Ходченковой, Лолитой Милявской и другими звездами стала доступна для просмотра в Wink.

По сюжету, актер Гера Колдин переживает творческий кризис. Он устал играть Зилова в «Утиной охоте» и мечтает о новых ролях на сцене и в кино, но предложения не радуют.

Самым перспективным Колдину кажется артхаусный фильм «Нерв», за женскую роль в котором борются несколько актрис из его родного театра, и конкуренция идет совсем не на пользу их собственным нервам. Кроме этого, женщины нервничают и из-за самого Геры, особенно – уставшая от его измен жена Полина.

Сериал «Актрисы» состоит из 10 получасовых эпизодов. С 30 марта в видеосервисе Wink вышли два первых эпизода. По две новые серии будут выходить по четвергам.