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Чувствительность молодежи мешает снимать смешные комедии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Angela George / CC BY-SA 3.0

Актриса Дженнифер Энистон оценила поколение молодых людей, как слишком чувствительное. Их легко обидеть, поэтому снимать комедийные фильмы стало тяжелее.

В пример Энистон привела сериал «Друзья». Актриса считает, что нынешнюю молодежь многие сцены ситкома оскорбляют, чего раньше не было.

«Я не думаю, что была такая чувствительность, как сейчас. <...> Вы могли пошутить над фанатиком и посмеяться. И речь шла о том, чтобы показать, насколько, бывает, нелепо выглядят люди. А теперь нам это не разрешено», — цитирует Энистон Associated Foreign Press.

Дженнифер Энистон думает, что в современном мире комедию снимать нужно очень осторожно. Избегая многие темы, поводов хорошо посмеяться становится все меньше.

«Это очень усложняет жизнь комикам, потому что красота комедии в том, что мы смеемся над собой, смеемся над жизнью», — сказала актриса.

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