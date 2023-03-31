Чувствительность молодежи мешает снимать смешные комедии

Актриса Дженнифер Энистон оценила поколение молодых людей, как слишком чувствительное. Их легко обидеть, поэтому снимать комедийные фильмы стало тяжелее.

В пример Энистон привела сериал «Друзья». Актриса считает, что нынешнюю молодежь многие сцены ситкома оскорбляют, чего раньше не было.

«Я не думаю, что была такая чувствительность, как сейчас. <...> Вы могли пошутить над фанатиком и посмеяться. И речь шла о том, чтобы показать, насколько, бывает, нелепо выглядят люди. А теперь нам это не разрешено», — цитирует Энистон Associated Foreign Press.

Дженнифер Энистон думает, что в современном мире комедию снимать нужно очень осторожно. Избегая многие темы, поводов хорошо посмеяться становится все меньше.

«Это очень усложняет жизнь комикам, потому что красота комедии в том, что мы смеемся над собой, смеемся над жизнью», — сказала актриса.