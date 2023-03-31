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Украинцы отказались соревноваться с россиянами на отборочных перед ОИ

Источник:
Sibnet.ru
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Олимпиада
Фото: © International Olympic Committee

Спортсмены из Украины не будут участвовать в отборочных соревнованиях к летней Олимпиаде 2024 года, в которых будут выступать российские атлеты, заявил министр правительства, член исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Олег Немчинов.

«Приняли протокольное решение, что мы участвуем только в отборочных соревнованиях, где нет россиян. Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федерации статуса национальной», — сказал Немчинов в эфире национального телемарафона.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил надежду, что Украина не будет бойкотировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже в случае допуска российских и белорусских спортсменов.

Исполком МОК во вторник рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

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pepelmetal

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GammiPluh

опять заладил свою шарманку про Урал? у тебя китаец жену что ли увел?)

pepelmetal

А отановцы перед ударом наверно пели - "как здорово что все мы здесь сегодня собрались"

korvinsS

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