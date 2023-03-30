Процент от зарплат российских футболистов пойдет на детский спорт

Российский футбольный союз введет единый ежегодный взнос со стороны профессиональных футболистов и футболисток, который будет распределен между подготовившими спортсменов спортивными школами и тренерами, сообщается на сайте организации.

Взнос составит 2% от зарплаты мужчин и 5% от зарплаты женщин, его будут платить клубы.

«Привязка солидарной выплаты к зарплате игроков позволит более справедливо оценивать качество подготовки футболистов. Новый механизм позволит сделать выплаты регулярными вместо единовременных», — говорится в сообщении.

Единый взнос заменит систему из трех выплат — компенсации за подготовку при подписании первого трудового договора, солидарных выплатах, а также регистрационного взноса солидарности.

Все международные солидарные выплаты, которые предусмотрены за переход игроков в зарубежные клубы, сохранятся.