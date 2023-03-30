МТС представил новый логотип без привычного белого яйца. Теперь это квадрат с буквами «М», «Т» и «С» в трех углах.

«Теперь основа фирменного стиля МТС — это динамический и гибкий логотип, который вмещает в себя все продукты и становится фундаментом для визуальной системы, а его левый угол остаётся свободным для брендинга отдельных сервисов», — говорится в сообщении компании.

Красный цвет МТС — главный узнаваемый элемент бренда — сохранился, но к нему добавились более разнообразные цветовые решения.

внедрение нового логотипа будет постепенным: сначала изменятся цифровые продукты и сайты, а вывески, оформление офисов и магазинов будут меняться постепенно.

В компании уточнили, что ребрендинг обошелся в 20-30 миллионов рублей. Прежний логотип в виде яйца был с 2006 года.