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МТС представил новый логотип

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МТС

МТС представил новый логотип без привычного белого яйца. Теперь это квадрат с буквами «М», «Т» и «С» в трех углах.

«Теперь основа фирменного стиля МТС — это динамический и гибкий логотип, который вмещает в себя все продукты и становится фундаментом для визуальной системы, а его левый угол остаётся свободным для брендинга отдельных сервисов», — говорится в сообщении компании.

Красный цвет МТС — главный узнаваемый элемент бренда — сохранился, но к нему добавились более разнообразные цветовые решения.

внедрение нового логотипа будет постепенным: сначала изменятся цифровые продукты и сайты, а вывески, оформление офисов и магазинов будут меняться постепенно.

В компании уточнили, что ребрендинг обошелся в 20-30 миллионов рублей. Прежний логотип в виде яйца был с 2006 года.

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Экономика #Торговля #IT-бизнес
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Топ комментариев

GammiPluh

опять заладил свою шарманку про Урал? у тебя китаец жену что ли увел?)

Danilon

"сейчас в Кремле наблюдают «беспрецедентную» консолидацию российского общества ..." Из разговора Йоси...

verge 96

Те же яйца только в профиль...

pepelmetal

"Бункер защищали системы противовоздушной обороны Iris-R и NASAMS" Надо же, "мультики" работают