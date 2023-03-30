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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия разбомбила «теневой штаб» НАТО на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Армия России
Фото: © пресс-служба президента РФ

Российские военные в результате «удара возмездия» в ответ на атаку диверсантов на Брянскую область уничтожили совместный украинско-натовский центр командования и связи, расположенный неподалеку от Львова.

Центр был поражен гиперзвуковой ракетой «Кинжал», пишет греческий портал политической и военной информации Pronews. Комплекс фактически представлял собой «теневой штаб» НАТО на Украине, расположенный на глубине около 120 метров.

В нем работали порядка 300 человек, включая офицеров и военных советников альянса. Бункер защищали системы противовоздушной обороны Iris-R и NASAMS, однако они не смогли отразить удар гиперзвуковой ракеты.

По оценке портала, в результате до 200 офицеров НАТО были убиты. Большинство из них — британцы и поляки, а также представители частных компаний, которые поддерживают связь и передачу данных.

Украинское руководство скрывает разгром бункера НАТО. Однако на днях делегация представителей Генштаба побывала в американском посольстве в Киеве с целью передачи списков иностранцев, погибших во время этого ракетного удара, утверждает издание.

При этом вряд ли можно ожидать какой-либо официальный реакции от США и ЕС — если они признают массовую гибель своих военных, это станет подтверждением активного участия военнослужащих НАТО в боевых действиях против России, подчеркивает автор публикации.

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