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«Москвич» выпустит в 2023 году седан и кроссовер

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобильный завод «Москвич» выпустит в этом году новые модели в кузове седан и кроссовер, сообщает пресс-служба компании.

Всего под маркой завода «Москвич» планируются производить пять моделей — четыре кроссовера и один седан. Гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин ранее сообщил, что «Москвич» планирует выпустить две новых модели в сегменте SUV и седан в конце года.

В феврале завод «Москвич» начал поставки кроссоверов «Москвич 3» и его электрической версии «Москвич 3е» в российские города, продажи автомобилей у официальных дилеров стартовали 3 марта.

В 2023 году завод рассчитывает выпустить 50 тысяч «Москвичей», из которых 10 тысяч будут с электродвигателем.

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