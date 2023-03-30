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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская ПВО сбила украинскую ракету «Гром-2»

Источник:
Sibnet.ru
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Оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2»
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2»
Фото: VoidWanderer / CC BY-SA 4.0

Российская система противовоздушной обороны впервые сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2», сообщил официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель военного ведомства не уточнил, где именно системе ПВО удалось перехватить украинскую ракету, и откуда был совершен ее запуск. Кроме того, российские военные смогли сбить три ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Гром-2» — мобильная пусковая установка с двумя ракетами типа «земля-земля» на шасси грузового автомобиля высокой проходимости, разработанного для комплекса «Гром». Дальность поражения «Грома» может достигать 500 километров.

Оперативно-тактический ракетный комплекс был разработан украинским КБ «Южное» после распада СССР. Впервые «Гром-2» был представлен в 2013 году.

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Danilon

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