Российская ПВО сбила украинскую ракету «Гром-2»

Российская система противовоздушной обороны впервые сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2», сообщил официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель военного ведомства не уточнил, где именно системе ПВО удалось перехватить украинскую ракету, и откуда был совершен ее запуск. Кроме того, российские военные смогли сбить три ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Гром-2» — мобильная пусковая установка с двумя ракетами типа «земля-земля» на шасси грузового автомобиля высокой проходимости, разработанного для комплекса «Гром». Дальность поражения «Грома» может достигать 500 километров.

Оперативно-тактический ракетный комплекс был разработан украинским КБ «Южное» после распада СССР. Впервые «Гром-2» был представлен в 2013 году.