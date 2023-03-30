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Спрогнозирован срок восстановления российского авторынка

Источник:
Sibnet.ru
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Автосалон
Фото: © Sibnet.ru

Российский авторынок восстановится до уровня 2021 года минимум через пять лет, такой прогноз дала консалтинговая компания «Технологии доверия» («Тедо», бывшая PwC в России).

В 2021 году в России было продано почти 1,5 миллиона новых легковых машин, в то время как по итогам прошлого года показатель снизился до 626,3 тысячи, приводят «Ведомости» исследование «Тедо».

Согласно базовому прогнозу компании, по итогам текущего года рынок вырастет на 7%, до 670 тысяч реализованных автомобилей. Однако далее продажи будут расти в среднем на 22% в год вплоть до 2027 года и составят по базовому сценарию до 1,49 миллиона авто.

В 2023 году основные продажи придутся примерно поровну на отечественные бренды (302 тысячи машин) и привезенные из-за рубежа автомобили (317 тысяч), иномарки займут долю в 51 тысячу машин. Доля автомобилей российского производства предположительно вырастет с 30 до 45% рынка.

Реализация такого сценария возможна при условии стабильной геополитической ситуации, развития параллельного импорта и устойчивости уровня цен. Аналитики также считают, что на итоговый результат 2023 года будут также влиять сбои в поставках комплектующих и развитие новых каналов доставки, а также отсутствие роста платежеспособного спроса и высокие цены на автомобили.

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Danilon

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