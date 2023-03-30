ФСБ задержала американского журналиста за шпионаж

Корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге ФСБ, его подозревают в том, что он собирал составляющие государственную тайну материалы о предприятии российской оборонной промышленности.

Возбуждено дело о шпионаже (276 УК РФ). Ведомство уточнило, что журналист занимался в Екатеринбурге «незаконной деятельностью», которая была успешно «пресечена». Гершкович — сотрудник московского бюро американского издания, которое ежедневно издается в Нью-Йорке.

Накануне местное издание «Вечерние ведомости» сообщило, что американский журналист перестал выходить на связь. Предположительно он мог быть задержан у ресторана Bukowski Grill в центре города.

Руководство The Wall Street Journal уже выразило глубокую обеспокоенность по поводу безопасности Гершковича, соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.