Почему кремация лучше традиционных похорон

Жители Минска и регионов Беларуси все чаще стали отдавать предпочтение кремации усопших. Это разумная альтернатива традиционным похоронам. Почему?
Далеко не каждому человеку удается сохранить спокойствие во время подготовки родственника к предстоящим похоронам. Непросто складывается ситуация и на кладбище. В результате несколько дней и даже недель требуется, чтобы прийти в себя. В десятках развитых стран люди давно отдают предпочтение кремации.
Почему кремация лучше
- Щадящее
воздействие на психику. Церемония проходит в спокойной обстановке, не
сопровождается ударами камней по опущенному в землю гробу.
- Существенное
снижение расходов. Нет нужды связываться с бальзамировщиками,
приобретать дорогостоящие ритуальные товары для церемонии. Благодаря небольшим
затратам удается сохранить семейный бюджет.
- Более
простой процесс подготовки. Не надо лихорадочно искать подходящий участок на
каком-либо погосте. Не требуется заказывать многочисленные автобусы для того,
чтобы привезти людей на погост.
- Нет
неудобства при проведывании классического захоронения. Людям приходится
преодолевать сотни километров, чтобы возложить цветы в дань уважения и любви.
Компактная легкая урна с прахом не создает никаких сложностей при перевозке с
одного места на другое. Близкие покойного могут без спешки обсудить, как лучше
поступить с прахом. Урну можно установить в колумбарии, в другом месте либо
развеять в какой-то живописной местности.
- Не нужен дальнейший уход за могилой. Близким усопшего не требуется добираться на погост ради того, чтобы заняться монтажом памятника, установкой оградки, укладкой плитки.
Куда обращаться
В Минске работает немало ритуальных агентств. Лучшие условия комплексного обслуживания предлагают на портале ritual.by. В этой службе хорошо знают особенности кремации и не станут навязывать дополнительные услуги, чтобы увеличить общую сумму чека.
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