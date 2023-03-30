Почему кремация лучше традиционных похорон

Жители Минска и регионов Беларуси все чаще стали отдавать предпочтение кремации усопших. Это разумная альтернатива традиционным похоронам. Почему?

Далеко не каждому человеку удается сохранить спокойствие во время подготовки родственника к предстоящим похоронам. Непросто складывается ситуация и на кладбище. В результате несколько дней и даже недель требуется, чтобы прийти в себя. В десятках развитых стран люди давно отдают предпочтение кремации.

Почему кремация лучше

Щадящее воздействие на психику . Церемония проходит в спокойной обстановке, не сопровождается ударами камней по опущенному в землю гробу.





. Церемония проходит в спокойной обстановке, не сопровождается ударами камней по опущенному в землю гробу. Существенное снижение расходов . Нет нужды связываться с бальзамировщиками, приобретать дорогостоящие ритуальные товары для церемонии. Благодаря небольшим затратам удается сохранить семейный бюджет.





. Нет нужды связываться с бальзамировщиками, приобретать дорогостоящие ритуальные товары для церемонии. Благодаря небольшим затратам удается сохранить семейный бюджет. Более простой процесс подготовки . Не надо лихорадочно искать подходящий участок на каком-либо погосте. Не требуется заказывать многочисленные автобусы для того, чтобы привезти людей на погост.





. Не надо лихорадочно искать подходящий участок на каком-либо погосте. Не требуется заказывать многочисленные автобусы для того, чтобы привезти людей на погост. Нет неудобства при проведывании классического захоронения . Людям приходится преодолевать сотни километров, чтобы возложить цветы в дань уважения и любви. Компактная легкая урна с прахом не создает никаких сложностей при перевозке с одного места на другое. Близкие покойного могут без спешки обсудить, как лучше поступить с прахом. Урну можно установить в колумбарии, в другом месте либо развеять в какой-то живописной местности.





. Людям приходится преодолевать сотни километров, чтобы возложить цветы в дань уважения и любви. Компактная легкая урна с прахом не создает никаких сложностей при перевозке с одного места на другое. Близкие покойного могут без спешки обсудить, как лучше поступить с прахом. Урну можно установить в колумбарии, в другом месте либо развеять в какой-то живописной местности. Не нужен дальнейший уход за могилой. Близким усопшего не требуется добираться на погост ради того, чтобы заняться монтажом памятника, установкой оградки, укладкой плитки.

Куда обращаться

В Минске работает немало ритуальных агентств. Лучшие условия комплексного обслуживания предлагают на портале ritual.by. В этой службе хорошо знают особенности кремации и не станут навязывать дополнительные услуги, чтобы увеличить общую сумму чека.