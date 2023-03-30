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Российским студенткам запретили посещать занятия с небритыми ногами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: shixart1985 / Attribution License

Руководство Гуманитарного университета профсоюзов в Санкт-Петербурге ввело запрет на посещение занятий для студентов без эпиляции.

Кроме того, руководство университета распорядилось, чтобы к занятиям не допускали учащихся в клетчатой одежде, в кедах и босоножках и с длинными ногтями, пишет издание «Подъем». Под запрет попал и пирсинг на лице.

«Наши правила вполне вписываются в действующее законодательство РФ, позиции Ученого совета и студенческого самоуправления СПбГУП и более чем устраивают работодателей», — отмечает пресс-служба университета.

В ответ на запрос журналистов учебное заведение отметило, что не собирается объяснять внутриуниверситетские правила приличия. «Так что бритье ног вам придется обсудить с кем-то другим», подчеркнула пресс-служба СПбГУП.

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Жизнь #Образование
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