Российским студенткам запретили посещать занятия с небритыми ногами

Руководство Гуманитарного университета профсоюзов в Санкт-Петербурге ввело запрет на посещение занятий для студентов без эпиляции.

Кроме того, руководство университета распорядилось, чтобы к занятиям не допускали учащихся в клетчатой одежде, в кедах и босоножках и с длинными ногтями, пишет издание «Подъем». Под запрет попал и пирсинг на лице.

«Наши правила вполне вписываются в действующее законодательство РФ, позиции Ученого совета и студенческого самоуправления СПбГУП и более чем устраивают работодателей», — отмечает пресс-служба университета.

В ответ на запрос журналистов учебное заведение отметило, что не собирается объяснять внутриуниверситетские правила приличия. «Так что бритье ног вам придется обсудить с кем-то другим», подчеркнула пресс-служба СПбГУП.