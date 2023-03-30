«Любовь-морковь: Восстание машин» выходит в прокат

Фильм «Любовь-морковь: Восстание машин» с Гошей Куценко и Кристиной Орбакайте покажут в кинотеатрах с четверга, 30 марта. Это единственная новинка недели, которая претендует собрать достойную кассу.
Комедия «Любовь-морковь: Восстание машин» стала четвертой частью франшизы «Любовь-морковь».
В новом фильме Андрей и Марина Голубевы никак не могут договориться, как правильно воспитывать сына-подростка, причина — его любовь к гаджетам. Супруги бесконечно ссорятся, пока однажды утром не просыпаются в телах роботов-экскурсоводов Ивана да Марьи.
По прогнозам киносайта «Бюллетень кинопрокатчика», «Любовь-морковь 4» не станет лидером проката, но сумеет войти в число лидеров, собрав за уикенд около 50 миллионов рублей за счет бренда франшизы.
Среди других новинок недели — британский фильм ужасов «Проклятие: Посвящение», французская анимационная лента «Приключения аргонавтов», американский боевик «Взломщик», российская драма «Айта» и индийский триллер «Бхола».
Danilon"сейчас в Кремле наблюдают «беспрецедентную» консолидацию российского общества ..." Из разговора Йоси...
GammiPluhну завод для линейки мелких дронов и не нужен среднего склада хватит... хотя чего нет, того нет... евроинтеграция...
korvinsSЦитата(А потомy что нeтy @ 29.3.2023, 16:18) А вы не подумали о том, что меня устроит поражение обеих...
korvinsSНикто не победит в таком случае люди просто исчезнут как вид и все. Планета то восстановится через определенное...