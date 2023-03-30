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«Любовь-морковь: Восстание машин» выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Любовь-морковь: Восстание машин» с Гошей Куценко и Кристиной Орбакайте покажут в кинотеатрах с четверга, 30 марта. Это единственная новинка недели, которая претендует собрать достойную кассу.

Комедия «Любовь-морковь: Восстание машин» стала четвертой частью франшизы «Любовь-морковь». 

В новом фильме Андрей и Марина Голубевы никак не могут договориться, как правильно воспитывать сына-подростка, причина — его любовь к гаджетам. Супруги бесконечно ссорятся, пока однажды утром не просыпаются в телах роботов-экскурсоводов Ивана да Марьи.

По прогнозам киносайта «Бюллетень кинопрокатчика», «Любовь-морковь 4» не станет лидером проката, но сумеет войти в число лидеров, собрав за уикенд около 50 миллионов рублей за счет бренда франшизы.

Среди других новинок недели — британский фильм ужасов «Проклятие: Посвящение», французская анимационная лента «Приключения аргонавтов», американский боевик «Взломщик», российская драма «Айта» и индийский триллер «Бхола».

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