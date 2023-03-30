Документальный сериал Минаева «Рестораны Москвы» вышел в Wink

Премьера нового документального сериала журналиста и писателя
Сергея Минаева «Рестораны Москвы» состоялась в видеосервисе Wink в четверг,
30 марта.
В сериале приняли участие главные герои ресторанной
индустрии. Вместе с ними и звездами гида Michelin Минаев отправляется в большое
путешествие по ресторанной индустрии Москвы, чтобы разобраться, как устроены
самые модные заведения столицы, как создаются изысканные блюда.
Смотреть «Рестораны Москвы» в Wink
«Одни чокаются бокалами, другие первый раз пробуют блюдо или
коктейль, кто-то сосредоточен, кто-то веселится. Представьте, что именно в этот
момент сделан стоп-кадр — время застывает, и перед глазами гостей открывается
пространство, в котором видна кухня, ферма, мастерская архитектора, рынок.
Здесь выбирает продукты шеф, там — оценивает дизайн-проект ресторатор», — рассказал
Сергей Минаев о проекте.
В фильме «Рестораны Москвы» зрителям покажут, как как устроена московская гастрономическая сцена и расскажут о том, с какими трудности сталкиваются рестораторы.