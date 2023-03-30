Документальный сериал Минаева «Рестораны Москвы» вышел в Wink

Премьера нового документального сериала журналиста и писателя Сергея Минаева «Рестораны Москвы» состоялась в видеосервисе Wink в четверг, 30 марта.

В сериале приняли участие главные герои ресторанной индустрии. Вместе с ними и звездами гида Michelin Минаев отправляется в большое путешествие по ресторанной индустрии Москвы, чтобы разобраться, как устроены самые модные заведения столицы, как создаются изысканные блюда.

Смотреть «Рестораны Москвы» в Wink

«Одни чокаются бокалами, другие первый раз пробуют блюдо или коктейль, кто-то сосредоточен, кто-то веселится. Представьте, что именно в этот момент сделан стоп-кадр — время застывает, и перед глазами гостей открывается пространство, в котором видна кухня, ферма, мастерская архитектора, рынок. Здесь выбирает продукты шеф, там — оценивает дизайн-проект ресторатор», — рассказал Сергей Минаев о проекте.

В фильме «Рестораны Москвы» зрителям покажут, как как устроена московская гастрономическая сцена и расскажут о том, с какими трудности сталкиваются рестораторы.