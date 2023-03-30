Песков заявил о долгой «гибридной войне»

«Война в широком контексте, гибридная» продлится долго, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о сроках окончания военной операции на Украине.

«Оценки (срокам завершения военной операции) должны давать специалисты, которые занимаются СВО… А если вы имеете в виду войну в широком контексте — противостояние с враждебными государствами, недружественными странами, эта гибридная война, которая развязана по отношению к нашей стране, это надолго»,— цитирует Пескова «Коммерсантъ».

Он добавил, что России в таких условиях потребуются твердость, верность себе, целенаправленность, а также «единение вокруг президента».

По словам Пескова, сейчас в Кремле наблюдают «беспрецедентную» консолидацию российского общества вокруг президента и политики, которую тот проводит.