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Песков заявил о долгой «гибридной войне»

Источник:
Sibnet.ru
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Пресс-служба Президента России / CC BY 4.0

«Война в широком контексте, гибридная» продлится долго, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о сроках окончания военной операции на Украине.

«Оценки (срокам завершения военной операции) должны давать специалисты, которые занимаются СВО… А если вы имеете в виду войну в широком контексте — противостояние с враждебными государствами, недружественными странами, эта гибридная война, которая развязана по отношению к нашей стране, это надолго»,— цитирует Пескова «Коммерсантъ».

Он добавил, что России в таких условиях потребуются твердость, верность себе, целенаправленность, а также «единение вокруг президента».

По словам Пескова, сейчас в Кремле наблюдают «беспрецедентную» консолидацию российского общества вокруг президента и политики, которую тот проводит.

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