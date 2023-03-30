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МТС откажется от яйца

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип МТС
Фото: © Sibnet.ru

МТС откажется от главного символа компании — яйца. Новым логотипом станет квадрат красного цвета с буквами М, Т и С по периметру, сообщил президент компании Вячеслав Николаев.

Полный квадрат с надписью МТС будет применяться для основного предложения компании, а в случае с «дочками», суббрендами, например «МТС-авто», «МТС-музыка» и др., у него будет отрезаться уголок, и на этом «осколке» будет размещаться логотип этого направления. Слоган компании — «Быть лучше каждый день» — остался прежним.

У клиентов и зрителей МТС ассоциируется уже не с яйцом, а с красным цветом. Причем у молодежи, согласно исследованиям МТС, яйцо вызывает «ассоциацию чего-то олдскульного, классического, стабильного», рассказал Николаев в интервью РБК.

Первый полномасштабный ребрендинг компания провела в 2006 году, сменив буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС.

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Экономика #Торговля #IT-бизнес
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