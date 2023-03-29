Украинскую армию уничтожит битва за Артемовск

Битва за Артемовск постепенно уничтожает Вооруженные силы Украины, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в своем телеграм-канале.

Пригожин отметил, что после взятия Попасной битва за Артемовск (украинское название — Бахмут) была спланирована еще прошлым летом. «И мы планомерно идем по этому пути. Битва за Бахмут сегодня уже практически уничтожила украинскую армию», — подчеркнул он.

В настоящее время за Артемовск идут ожесточенные бои. Город практически полностью блокирован силами армии России, все подъездные пути контролируются российской артиллерией.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР. Эксперты отмечают ключевое значение города в качестве транспортного узла для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.