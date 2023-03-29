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ФСИН предложила «Ростеху» использовать труд заключенных

Источник:
Sibnet.ru
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Крещение 2020 в мужской колонии
Фото: © Sibnet.ru

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предложила устроить российских заключенных на работу в государственную корпорацию «Ростех».

При этом «Ростех» направил предложение ФСИН входящим в корпорацию предприятиям на дальнейшее рассмотрение. Отмечается, что возможности такого сотрудничества сейчас прорабатываются сразу по многим направлениям, пишет «Коммерсантъ».

В настоящее время «Ростех» прорабатывает возможность привлечения осужденных к работе, не требующей высокой квалификации. При этом таких работников не собираются задействовать на сборке ракет или самолетов.

Кроме того, исправительные учреждения могут выступить для государственной корпорации поставщиками, тары и спецодежды, а также оказывать помощь в строительстве различных объектов.

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slavaynin

Вот так вот дружить с украиной

Killer X

там жопы хохлов уже раз так цать в долг МВФ заложены и перезаложены.

ball-n-wall

Где-то это уже было - СОИ при Рейгане, не?..

pepelmetal

Так это мирное ТЯО, чего вдруг забеспокоился то)?