ФСИН предложила «Ростеху» использовать труд заключенных

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предложила устроить российских заключенных на работу в государственную корпорацию «Ростех».

При этом «Ростех» направил предложение ФСИН входящим в корпорацию предприятиям на дальнейшее рассмотрение. Отмечается, что возможности такого сотрудничества сейчас прорабатываются сразу по многим направлениям, пишет «Коммерсантъ».

В настоящее время «Ростех» прорабатывает возможность привлечения осужденных к работе, не требующей высокой квалификации. При этом таких работников не собираются задействовать на сборке ракет или самолетов.

Кроме того, исправительные учреждения могут выступить для государственной корпорации поставщиками, тары и спецодежды, а также оказывать помощь в строительстве различных объектов.