Microsoft выпустит модульную операционную систему

Компания Microsoft разрабатывает модульную операционную систему, которую можно будет более точно настроить в процессе установки.

В частности, в операционной системе пользователь сможет включить или отключить поддержку устаревших Win32-приложений, если это необходимо. В основу ОС легли наработки, реализованные в Windows Core OS, которую компания так и не выпустила.

Кодовое название проекта — CorePC. Согласно инсайдерским данным, в настоящее время ведется тестирование новой ОС, которая имеет встроенный браузер Edge, а также нативную поддержку приложений Android.

В отличие от Windows 11 SE, сборка занимает на 65-70% меньше дискового пространства. Кроме этого, системные файлы модульной ОС распределены по нескольким разделам на жестком диске, что повышает ее безопасность.