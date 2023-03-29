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Microsoft выпустит модульную операционную систему

Источник:
Windows Central
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Microsoft
Фото: © Sibnet.ru

Компания Microsoft разрабатывает модульную операционную систему, которую можно будет более точно настроить в процессе установки.

В частности, в операционной системе пользователь сможет включить или отключить поддержку устаревших Win32-приложений, если это необходимо. В основу ОС легли наработки, реализованные в Windows Core OS, которую компания так и не выпустила.

Кодовое название проекта — CorePC. Согласно инсайдерским данным, в настоящее время ведется тестирование новой ОС, которая имеет встроенный браузер Edge, а также нативную поддержку приложений Android.

В отличие от Windows 11 SE, сборка занимает на 65-70% меньше дискового пространства. Кроме этого, системные файлы модульной ОС распределены по нескольким разделам на жестком диске, что повышает ее безопасность.

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Топ комментариев

Killer X

там жопы хохлов уже раз так цать в долг МВФ заложены и перезаложены.

slavaynin

Вот так вот дружить с украиной

pepelmetal

Так это мирное ТЯО, чего вдруг забеспокоился то)?

Killer X

Покойся с миром Котэ... удачи тебе ТАМ.