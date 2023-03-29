Второй сезон «Дома Дракона» сократили

Второй сезон сериала «Дом дракона» будет состоять из восьми эпизодов вместо десяти. Это обусловлено сюжетом.

Как сообщает Deadline, работа над вторым сезоном приквела «Игры престолов» начнётся в ближайшее время. Премьера запланирована на лето 2024 года. Сокращение числа эпизодов при этом связывают с сюжетом, а не сокращением расходов.

Уточняется, что HBO собираются продлить «Дом Дракона» на третий сезон, однако точное их количество пока не определено. Шоураннер Райан с создателем этой вселенной Джорджем Мартиным еще не приняли решение об этом.

«Поскольку часть сюжета, изначально предназначенная для второго сезона, включая крупную битву, переместилась в третий сезон, более вероятно, что сериал будет длиться четыре сезона», — сказано в сообщении.

Действие «Дома дракона» происходит за 172 года до событий «Игры престолов» и рассказывает историю дома Таргариенов.

На его производство было направлено 200 миллионов долларов, крупнейшая в истории HBO маркетинговая кампания только в США охватила 130 миллионов человек. Это привело к большому всплеску рейтингов премьеры сериала 21 августа, за которой несколько дней спустя последовало продление шоу на второй сезон.