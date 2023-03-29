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Сергей Жуков спродюсирует сериал в стиле «Ранеток» для СТС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба СТС

Канал СТС с Сергеем Жуковым из «Руки вверх» создадут новый сериал «Плакса» про музыку, проект будет снят в стиле музыкальной драмы «Ранетки», сообщила пресс-служба телеканала.

По сюжеты «Плаксы», семья главной героини школьницы Маши (Ника Жукова) переезжает небольшой городок Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке девочке непросто смириться с бытом провинциальной школы и местными порядками.

Новые одноклассники во главе с лидером школы и певицей Крис (Диана Енакаева) не в восторге от новенькой и делают ее жизнь невыносимой. Травля ужесточается, когда Маша влюбляется в парня Крис (Алексей Онежен) и собирает свой бэнд (Ваня Дмитриенко, Даниил Изотов, Софья Николаева).

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Продюсером сериала «Плакса» выступил Сергей Жуков. «Всегда мечтал популяризовать живую музыку среди подростков. Чтобы девчонки и мальчишки, как и после просмотра "Ранеток", взялись за гитары», — цитирует пресс-служба СТС артиста.

В каждой серии музыкальной драмы зрителей ждет не только эксклюзивный трек, но и полноценный клип: по сюжету Маша фантазирует в самые трудные моменты.

«Будут два классных трека Вани Дмитриенко, версии хитов Цоя и "Сектора Газа" и много моего материала. Мы записали двенадцать песен, которые в результате превратятся в альбом группы "Плакса"», — сказал Жуков.

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Обсуждение (3)
Топ комментариев

Killer X

там жопы хохлов уже раз так цать в долг МВФ заложены и перезаложены.

ball-n-wall

А Лагутенко теперь что делать?..

slavaynin

Вот так вот дружить с украиной

mosquito__2010

Европейцы совершенно не самостоятельное лошье. Им американцы скажут раком встать они раком встанут.