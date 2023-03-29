Объявлена дата премьеры лучшего фильма с Ди Каприо

Фильм «Убийцы цветочной луны», который актер Леонардо Ди Каприо назвал лучшим в своей карьере, выйдет в мировой прокат 20 октября.

Фильм режиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» появится в ограниченном прокате с 6 октября, а в мировой прокат выйдет 20 октября. Цифровая премьера состоится на платформе Apple TV+, но дата пока неизвестна.

«Убийцы цветочной луны» — историческая драма о серийных нападениях и убийствах членов индейского племени осейджей. Героям придется выяснить, кто стоит за ними.

В фильме «Убийцы цветочной луны» снялись Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Брендан Фрейзер.

Ранее Ди Каприо говорилв интервью, что фильм «Убийцы цветочной луны» — лучшая работа в его карьере.