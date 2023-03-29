НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Объявлена дата премьеры лучшего фильма с Ди Каприо

Источник:
Sibnet.ru
235 2
Фото: © кадр из фильма «Убийцы цветочной луны»

Фильм «Убийцы цветочной луны», который актер Леонардо Ди Каприо назвал лучшим в своей карьере, выйдет в мировой прокат 20 октября.

Фильм режиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» появится в ограниченном прокате с 6 октября, а в мировой прокат выйдет 20 октября. Цифровая премьера состоится на платформе Apple TV+, но дата пока неизвестна.

«Убийцы цветочной луны» — историческая драма о серийных нападениях и убийствах членов индейского племени осейджей. Героям придется выяснить, кто стоит за ними.

В фильме «Убийцы цветочной луны» снялись Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Брендан Фрейзер.

Ранее Ди Каприо говорилв интервью, что фильм «Убийцы цветочной луны» — лучшая работа в его карьере.

Еще по теме
Сергей Жуков спродюсирует сериал в стиле «Ранеток» для СТС
Пиратская версия фильма «Ампир V» утекла в Сеть
«Джон Уик 4» переплюнул кассовые сборы российских фильмов
Сериал «Шпион»: Безруков закрутил интригу
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия применила на Украине «царь‑бомбу»
Таинственные дыры возникли на дне Атлантического океана
Ворона разоблачили в седьмом выпуске «Маски»
Зеленский создаст новое государство
Обсуждение (2)
Топ комментариев

Killer X

там жопы хохлов уже раз так цать в долг МВФ заложены и перезаложены.

ball-n-wall

А Лагутенко теперь что делать?..

slavaynin

Вот так вот дружить с украиной

mosquito__2010

Европейцы совершенно не самостоятельное лошье. Им американцы скажут раком встать они раком встанут.