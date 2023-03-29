Искусственный интеллект (ИИ) может заменить людей на примерно 300 миллионах рабочих мест, говорится в исследовании инвестиционного банка Goldman Sachs.

ИИ в будущем будет способен выполнять до 46% задач в административном секторе и до 44% — в юриспруденции. Но автоматизировать работу в строительной отрасли или техническом обслуживании можно будет только на 6 и 4% соответственно, приводит РБК исследование банка.

Но, не смотря на возможную замену существующих профессий ИИ, одновременно могут появиться новые рабочие места. Кроме того, может возникнуть бум производительности, что позволит увеличить общую годовую стоимость товаров и услуг, выпускаемых в мире, на 7%.

В исследовании отмечается, что 60% из существующих сейчас профессий в 1940 году еще не было. Технологические изменения с 1980-х усилили смену рабочих мест, при этом новые не успевали появляться.