Американский аналитик предрек крах доллара и обвал экономики США

США столкнутся с невиданным экономическим кризисом после того, как доллар прекратит доминировать на глобальном рынке, считает один из самых влиятельных американских политических аналитиков Фарид Закария.

«Украинский кризис в сочетании со все более конфронтационным подходом Вашингтона к Пекину создал идеальный шторм, в котором и Россия, и Китай ускоряют усилия по диверсификации, уходя от доллара», — цитируют РИА Новости Закарию.

Он отметил принципиальное отличие нынешнего внешнеполитического кризиса от предыдущих: при нем доллар слабеет, а не укрепляется как раньше.

По словам Закарии, если доллар действительно сдает позиции, то гражданам США, следует начать беспокоиться, поскольку Вашингтон не намерен отказываться от америкоцентричного представления о мире, который приводит к конфликтам.

«Все это было допустимо только благодаря уникальному статусу доллара, но если он изменится, то США будет ждать невиданная расплата», — заключил аналитик.