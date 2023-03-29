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Американский аналитик предрек крах доллара и обвал экономики США

Источник:
РИА Новости
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Американский политический аналитик Фарид Закария
Американский политический аналитик Фарид Закария
Фото: World Economic Forum from Cologny, Switzerland / CC BY-SA 2.0

США столкнутся с невиданным экономическим кризисом после того, как доллар прекратит доминировать на глобальном рынке, считает один из самых влиятельных американских политических аналитиков Фарид Закария.

«Украинский кризис в сочетании со все более конфронтационным подходом Вашингтона к Пекину создал идеальный шторм, в котором и Россия, и Китай ускоряют усилия по диверсификации, уходя от доллара», — цитируют РИА Новости Закарию.

Он отметил принципиальное отличие нынешнего внешнеполитического кризиса от предыдущих: при нем доллар слабеет, а не укрепляется как раньше.

По словам Закарии, если доллар действительно сдает позиции, то гражданам США, следует начать беспокоиться, поскольку Вашингтон не намерен отказываться от америкоцентричного представления о мире, который приводит к конфликтам.

«Все это было допустимо только благодаря уникальному статусу доллара, но если он изменится, то США будет ждать невиданная расплата», — заключил аналитик.

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mosquito__2010

Украинцы тоже верили в сказки о европейских зарплатах, в итоге эта страна погибает на глазах.

GammiPluh

вопрос лишь в том как скоро ее не станет

ball-n-wall

А Лагутенко теперь что делать?..

Killer X

там бы обычный интеллект не помешал, а вы сразу искуственный.