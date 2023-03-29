Полина Гагарина запустила спортивный курс

Певица Полина Гагарина решила продавать спортивные курсы, предзаказ на участие уже открыт. Артистка считает, что все знает о теле и питании.

«В 2015 году мне удалось полностью изменить свою внешность — тогда я похудела на 40 килограммов за шесть месяцев, перестроила питание, стала регулярно заниматься спортом <…> Я знаю, как пройти этот путь, и проведу вас по нему», — сообщила Гагарина будущим участникам курса.

Для того, чтобы стать участником спортивного курса Гагагриной, нужно оставить заявку, заполнив анкету. При этом цена обучения от певицы не сообщается.

«Так много заявок на предзаказ моего спортивного курса. Значит вы обрадовались также, как и я, потому что это многолетний труд», — сказала Полина Гагарина в соцсетях спустя несколько часов после объявления о запуске проекта.

При этом многие поклонники певицы считаю, что она слишком худая, а некоторые вовсе подозревают в анорексии. В комментариях фанаты часто пишут Гагариной, чтобы она перестала худеть.