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США начали готовиться к войне в космосе из‑за России и Китая

Источник:
The Wall Street Journal
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Опытный лазер Guidestar на базе ВВС США Киртланд
Опытный лазер Guidestar на базе ВВС США Киртланд
Фото: Official United States Air Force Website

США приступили к подготовке своих военно-космических сил к будущему конфликту в космосе с Россией и Китаем, пишут американские СМИ со ссылкой на источники во властных кругах.

Россия и Китай, чьих спутников на орбите меньше, чем у США, начали развивать лазерные вооружения, способные выводить из строя космические объекты, а также нарушать военную и гражданскую связь.В Пентагоне встревожены этим.

«Если сдерживание не срабатывает, нельзя ждать, пока случится что-то плохое, чтобы подготовиться. Необходимо уже иметь всю необходимую инфраструктуру», — сказал газете The Wall Street Journal генерал-майор ВВС США в отставке Марти Уилан.

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По данным издания, Белый дом предложил увеличить годовой бюджет Космических сил США до рекордных 30 миллиардов долларов, что почти на 4 миллиарда долларов больше, чем в прошлом году.

Космические силы США (United States Space Force, USSF) были созданы в 2019 году как шестое подразделение вооруженных сил. Ключевой целью USSF является планирование, оснащение и защита интересов США в космосе.

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Оборона #Военная политика #Оружие
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mosquito__2010

Украинцы тоже верили в сказки о европейских зарплатах, в итоге эта страна погибает на глазах.

GammiPluh

вопрос лишь в том как скоро ее не станет

ball-n-wall

А Лагутенко теперь что делать?..

Killer X

там бы обычный интеллект не помешал, а вы сразу искуственный.