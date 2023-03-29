Приготовлена первая фрикаделька из мяса мамонта

Мясо мамонта для приготовления фрикадельки вырастили в
лабораторных условиях, использовав ДНК шерстистого мамонта.
Аналог мяса мамонта, из которого приготовили фрикадельку,
вырастила в лаборатории Австралийская компания Vow, сообщает британская газета
The Guardian.
Фрикаделька получилась размером с грейпфрут, но ее не стали пробовать.
«Мы не видели этого белка тысячи лет. Поэтому мы понятия не имеем,
как наша иммунная система отреагирует, когда мы его съедим», — цитирует издание
профессора университета Квинсленда Эрнстома Вольветанга.
Ученые объяснили, что их задача — показать возможности
получения продовольствия с помощью биотехнологий. С использованием подобных
технологий они рассчитывают в 2023 году начать поставки искусственно
выращенного мяса японских перепелов в рестораны Сингапура.