Приготовлена первая фрикаделька из мяса мамонта

Мясо мамонта для приготовления фрикадельки вырастили в лабораторных условиях, использовав ДНК шерстистого мамонта.

Аналог мяса мамонта, из которого приготовили фрикадельку, вырастила в лаборатории Австралийская компания Vow, сообщает британская газета The Guardian.

Фрикаделька получилась размером с грейпфрут, но ее не стали пробовать.

«Мы не видели этого белка тысячи лет. Поэтому мы понятия не имеем, как наша иммунная система отреагирует, когда мы его съедим», — цитирует издание профессора университета Квинсленда Эрнстома Вольветанга.

Ученые объяснили, что их задача — показать возможности получения продовольствия с помощью биотехнологий. С использованием подобных технологий они рассчитывают в 2023 году начать поставки искусственно выращенного мяса японских перепелов в рестораны Сингапура.