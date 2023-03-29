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Приготовлена первая фрикаделька из мяса мамонта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Thomas Quine / CC BY 2.0

Мясо мамонта для приготовления фрикадельки вырастили в лабораторных условиях, использовав ДНК шерстистого мамонта.

Аналог мяса мамонта, из которого приготовили фрикадельку, вырастила в лаборатории Австралийская компания Vow, сообщает британская газета The Guardian.

Фрикаделька получилась размером с грейпфрут, но ее не стали пробовать.

«Мы не видели этого белка тысячи лет. Поэтому мы понятия не имеем, как наша иммунная система отреагирует, когда мы его съедим», — цитирует издание профессора университета Квинсленда Эрнстома Вольветанга.

Ученые объяснили, что их задача — показать возможности получения продовольствия с помощью биотехнологий. С использованием подобных технологий они рассчитывают в 2023 году начать поставки искусственно выращенного мяса японских перепелов в рестораны Сингапура.

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Жизнь #Еда
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