Томские ученые пустят тараканов и червей на пищевые добавки

Ученые Томского государственного университета создают пищевые добавки из сверчков, мраморных тараканов, моллюсков и дождевых червей, сообщает пресс-служба вуза.

«Речь не идет о замене привычного для населения пищи – говядины, свинины, курицы и других видов белка – на беспозвоночных. Суть идеи и проекта именно в поставке в организм человека тех жизненно важных элементов, которые мы не получаем в нужном объеме за счет нашего привычного питания», — сказала руководитель проекта Анастасия Симакова.

В качестве перспективного источника белка биологи изучают мраморных тараканов, сверчков, моллюсков и дождевых червей. Эти виды содержат мало калорий, очень быстро наращивают массу, хорошо размножаются, неприхотливы в содержании.

Вместе с тем у этих животных короткий жизненный цикл, что позволяет ученым проследить, насколько тот или иной вид усваивает и накапливает определенный питательный элемент. В промышленности культивируются только съедобные насекомые, не производящие и не накапливающие токсины.

Для производства одного килограмма протеина беспозвоночных: требуется в среднем в 500 раз меньше воды, в 12 раз меньше корма и в десять раз меньше земельных площадей, чем при выработке одного килограмма белка из говядины.

Аминокислотный состав белка беспозвоночных чрезвычайно богат и разнообразен, именно поэтому издавна применяют устриц, креветок, крабов для оздоровления организма и восстановления сил. Наземные беспозвоночные не хуже морских, но обитают рядом с нами, их легко можно выращивать на мини-фермах даже в суровых условиях Сибири.