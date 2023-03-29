Маркетплейс Wildberries запустил сервис путешествий под названием «Wildberries.Вместе», с его помощью можно построить маршрут и купить билеты на авиа-, ж/д и автотранспорт, говорится в сообщении компании.

«Он включает не только предложения авиабилетов, которые ранее уже были представлены на платформе, но и автобусные, и железнодорожные билеты», — говорится в сообщении.

Сервис покажет маршруты, предложит несколько альтернативных вариантов по стоимости и видам транспорта. Можно составить комбинированный маршрут, например, поезд и автобус, и купить билеты.

На долю Wildberries приходится 23% всех онлайн-продаж в России. По данным за первое полугодие 2022 года, оборот компании составил 1,1 триллиона рублей, аудитория сайта достигла 120 миллионов, было сделано почти 604 миллиона заказов.