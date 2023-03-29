Долги переходят наследнику вместе с имуществом умершего, и вступить только в часть наследства, не обремененную долгами нельзя, сообщается в телеграм-канале Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России.

По наследству от умершего родственника человеку могут перейти не только деньги, ценные бумаги, драгоценности и имущество, но и долговые обязательства.

«Если не вступать в наследство, то и вступать в долги умершего родственника не придется. При этом нельзя вступать в наследство частично», — говорится в сообщении.

Например, нельзя вступить в наследство на машину, на которой нет долгов, но отказаться от вступления в наследство на квартиру, находящуюся в ипотеке. По закону наследник может отказаться от наследства и долгов только полностью.

При этом наследники отвечают по долгам в рамках стоимости имущества, то есть если машина стоит 1 миллион рублей, а долги по кредиту 2 миллиона рублей, то с наследника могут потребовать заплатить долги только на сумму 1 миллион рублей, не больше.