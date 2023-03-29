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Байден обеспокоился появлением ядерного оружия в Белоруссии

Источник:
ТАСС
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Фото: Maryland GovPics / CC BY 2.0

Президент США Джо Байден заявил об обеспокоенности Москвы заявлениями Москвы о размещении российского тактического ядерного оружия в Белорусии.

«Как я и говорил вам в течение последнего года, он ведет опасные разговоры. Это вызывает беспокойство», — приводит ТАСС слова Байдена, сказанные им в ответ на заявление президента России Владимира Путина о размещении ядерного оружия.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Белого дома Джон Кирби сообщил, что США пока не наблюдают свидетельств размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии и не намерены вдаваться в гипотетические сценарии в случае развертывания таких вооружений.

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Путин заявил 25 марта, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, как это давно делают США на территории своих союзников.

Россия уже передала Белоруссии ракетный комплекс «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия. Как сообщил российский лидер, 1 июля заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории.

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