Байден обеспокоился появлением ядерного оружия в Белоруссии

Президент США Джо Байден заявил об обеспокоенности Москвы заявлениями
Москвы о размещении российского тактического ядерного оружия в Белорусии.
«Как я и говорил вам в течение последнего года, он ведет
опасные разговоры. Это вызывает беспокойство», — приводит ТАСС слова Байдена,
сказанные им в ответ на заявление президента России Владимира Путина о размещении
ядерного оружия.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете
национальной безопасности США Белого дома Джон Кирби сообщил, что США пока не
наблюдают свидетельств размещения российского ядерного оружия на территории
Белоруссии и не намерены вдаваться в гипотетические сценарии в случае
развертывания таких вооружений.
Путин заявил 25 марта, что Москва по просьбе Минска
разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, как это давно делают
США на территории своих союзников.
Россия уже передала Белоруссии ракетный комплекс «Искандер»,
который может быть носителем ядерного оружия. Как сообщил российский лидер, 1
июля заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия на
белорусской территории.