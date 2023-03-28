Дороги в Новокузнецке стали «умнее»

Светофоры в Новокузнецке стали передавать информацию о загруженности перекрестков, это позволит регулировать дорожную ситуацию, что уменьшит пробки в городе, сообщила пресс-служба «Ростелекома».
«Ростелеком» модернизировал 72 светофора в Новокузнецке. На них установили детекторы, которые собирают информацию о дорожной ситуации: скорости движения транспорта, количестве машин и времени их присутствия на перекрестке. Затем данные обрабатываются и передаются в систему, которая оповещает оператора о текущей обстановке.
С помощью специального программного обеспечения сотрудники центра обработки данных управляют светофорами, например, регулируют время сигнала зеленого света в случае пробок или аварий.
«Это позволит увеличить пропускную способность самых загруженных перекрестков города», — отметил директор по прикладным проектам Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Жикин.
nicollaichДелайте ваши ставки, господа.Ставки сделаны.На что поставили?На цеиввропу.Её не жалко.
AlhazredТебе с твоим IQ-60 просто завидно)))
GammiPluhА до этого они прям только за мягкий подход топили а про переговоры вообще бред - сами же публично запретили...
slavayninа если украина проиграет-ну не шмогла Я не шмогла