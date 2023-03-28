VK подготовится к возможному отключению YouTube

Компания VK начала активно расширять свою инфраструктуру для того, чтобы ускорить загрузку контента на стороне пользователя. Для этого VK создает собственный CDN-сервис.

CDN — географически распределенная сеть серверов, на которых хранятся копии контента. Такая система позволяет загружать контент не с центрального сервера, который может быть расположен за тысячи километров, а из ближайшей точки CDN.

Эксперты считают, что CDN-сервис позволит VK подготовиться к возможному резкому скачку трафика в случае отключения популярного сервиса YouTube. Даже если этого не произойдет, VK рассчитывает постепенно переманивать аудиторию с YouTube за счет улучшения инфраструктуры.

«Чтобы обеспечить комфортное пользование действующими и новыми продуктами, VK последовательно наращивает пропускную способность, в том числе и за счет расширения сети CDN», — отмечает пресс-служба VK.

В прошлом году ежедневная аудитория сервисов компании выросла почти на 20% и достигла 73 миллионов пользователей. За тот же период трафик социальной сети «ВКонтакте» вырос более чем в два раза.