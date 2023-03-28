НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

VK подготовится к возможному отключению YouTube

Источник:
Forbes
279 1
YouTube
Фото: © Sibnet.ru

Компания VK начала активно расширять свою инфраструктуру для того, чтобы ускорить загрузку контента на стороне пользователя. Для этого VK создает собственный CDN-сервис.

CDN — географически распределенная сеть серверов, на которых хранятся копии контента. Такая система позволяет загружать контент не с центрального сервера, который может быть расположен за тысячи километров, а из ближайшей точки CDN.

Эксперты считают, что CDN-сервис позволит VK подготовиться к возможному резкому скачку трафика в случае отключения популярного сервиса YouTube. Даже если этого не произойдет, VK рассчитывает постепенно переманивать аудиторию с YouTube за счет улучшения инфраструктуры.

«Чтобы обеспечить комфортное пользование действующими и новыми продуктами, VK последовательно наращивает пропускную способность, в том числе и за счет расширения сети CDN», — отмечает пресс-служба VK.

В прошлом году ежедневная аудитория сервисов компании выросла почти на 20% и достигла 73 миллионов пользователей. За тот же период трафик социальной сети «ВКонтакте» вырос более чем в два раза.

Еще по теме
Российская компания создала аналог ChatGPT
США развязали против Китая «подводную войну»
Данные пользователей ChatGPT попали в Сеть
Российские студенты вступят в борьбу с киберугрозами
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Wink: как установить родительский контроль
04.03.23, 20:16
4122
0
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
Для аватара можно выбрать фон, его необязательно делать однородным и есть возможность создание градиента из четырех цветов, и, самое главное, прикрепить в центр стикер или эмодзи из своей галереи
17.02.23, 17:09
4366
0
Как получить внешний IP-адрес
Внешний или фиксированный IP-адрес нужен для защиты кошельков, создание своего сервера или поднятия скорости скачивания из файлообменников. Как его получить?
15.02.23, 00:55
3760
6
Как довести быстрый интернет до каждой точки дома
Пользователи часто сталкиваются с проблемой едва работающего интернета в некоторых местах квартиры, частного дома или дачи
02.02.23, 10:33
3910
0
PLC-технология: интернет по электропроводке
Технология Power Line Communication (PLC) предназначена для передачи интернета, ТВ и других сигналов по через обычные бытовые розетки
30.01.23, 21:18
74618
2
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
2420
1
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
7546
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
4265
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
4859
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
5253
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия применила на Украине «царь‑бомбу»
Таинственные дыры возникли на дне Атлантического океана
Ворона разоблачили в седьмом выпуске «Маски»
Зеленский устроил истерику на саммите ЕС
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Топ комментариев

nicollaich

Делайте ваши ставки, господа.Ставки сделаны.На что поставили?На цеиввропу.Её не жалко.

Alhazred

Тебе с твоим IQ-60 просто завидно)))

GammiPluh

А до этого они прям только за мягкий подход топили а про переговоры вообще бред - сами же публично запретили...

slavaynin

а если украина проиграет-ну не шмогла Я не шмогла