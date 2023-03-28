Зеленский создаст новое государство

Президент Украины Владимир Зеленский намерен создать новое тоталитарное государство, заявил бывший советник первого украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. По его словам, происходящее напоминает роман-антиутопию британского писателя Джорджа Оруэлла «1984».

«Все скрывается, мы с вами видим абсолютную цензуру, как в романе Оруэлла "1984". Украина превращается в то самое государство, которое он описывал», — отметил украинский политик.

По словам Соскина, в ближайшем будущем можно ожидать каких-либо позитивных сдвигов, так как объективная реальность далека от обещаний украинского президента, который последовательно делает из Украины новое государство.

Бывший советник украинского президента также выразил обеспокоенность в связи с обостряющимися демографическими проблемами в стране. Соскин считает, что власти скрывают реальную численность населения, которая катастрофически падает.