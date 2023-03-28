Умер самый старый кот в России

Самый старый кот в России умер в Тюмени — в январе ему исполнилось 26 лет, рассказала хозяйка животного Эльвира Чаниева.

В сентябре 2021 года сиамского кота по кличке Дашун официально внесли в Книгу рекордов России в категории «Наибольший возраст сиамской кошки».

«В последнее время он был слаб, но еще ходил, реагировал, мог куда-то запрыгнуть, спрыгнуть, много не кушал. В основном хотел сидеть у окошка, дышать свежим воздухом», — уточнила Чаниева.

По ее словам, в Тюмени нет официального кладбища для животных, потому она похоронит питомца у старого деревенского кладбища. Женщина уже заказала своему питомцу оградку и табличку.