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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные перехватили умную ракету GLSDB

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные за прошедшие сутки сбили 18 реактивных снарядов HIMARS и управляемую реактивную ракету системы GLSDB в зоне спецоперации на Украине, следует из ежедневной сводки ведомства о ходе боевых действий.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в Херсонской области был уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300. По данным Минобороны, потери украинской армии за сутки составили до 468 военных, из них до 240 — на донецком направлении.

О поставках на Украину ракет большей дальности стало известно в начале февраля 2023 года. Ракеты GLSDB, которые используют спутниковую систему наведения, имеют дальность до 150 километров, боеприпас запускается из ракетных комплексов типа РСЗО M270 и HIMARS.

Тема: Военная операция на Украине
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