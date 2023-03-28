Трусова показала новый сексуальный танец. ВИДЕО

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, фигуристка Александра Трусова показала в телеграм-канале новый танец в стиле стрип-пластики.

Трусова начала осваивать frame up (один из стилей стрип-пластики) под руководством его основательницы, хореографа Анастасии Юрасовой в прошлом году.

«Саша — не единственная фигуристка, которая танцует фрейм-ап. Но правильную эстетику и технику держит только она», — прокомментировала Юрасова в социальных сетях.

Трусова завоевала серебро на Олимпиаде-2022, также в ее копилке бронзовые медали чемпионата мира, чемпионатов Европы, финала Гран-при. Первой в истории исполнила пять четверных прыжков на Олимпиаде. В этом сезоне выступила на двух этапах Гран-при России, с чемпионата страны снялась по болезни.