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Трусова показала новый сексуальный танец. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, фигуристка Александра Трусова показала в телеграм-канале новый танец в стиле стрип-пластики.

Трусова начала осваивать frame up (один из стилей стрип-пластики) под руководством его основательницы, хореографа Анастасии Юрасовой в прошлом году.

«Саша — не единственная фигуристка, которая танцует фрейм-ап. Но правильную эстетику и технику держит только она», — прокомментировала Юрасова в социальных сетях.

Трусова завоевала серебро на Олимпиаде-2022, также в ее копилке бронзовые медали чемпионата мира, чемпионатов Европы, финала Гран-при. Первой в истории исполнила пять четверных прыжков на Олимпиаде. В этом сезоне выступила на двух этапах Гран-при России, с чемпионата страны снялась по болезни.

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Топ комментариев

GammiPluh

мы с мобилизацией затянули (помнишь заявления про то что мы воюем не числом, а умением) до такой степени,...

GammiPluh

та мне без разницы как вы на Украине выживаете

nicollaich

Делайте ваши ставки, господа.Ставки сделаны.На что поставили?На цеиввропу.Её не жалко.

slavaynin

а если украина проиграет-ну не шмогла Я не шмогла