Новую услугу предложили включить в коммунальные тарифы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило включить расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Обязанность по установке планируется возложить на ресурсоснабжающие организации, когда они выступают исполнителем услуги. В результате все расходы будут включаться в тарифы на ЖКУ, пишут «Известия».

Внедрение умных счетчиков необходимо для перехода к использованию искусственного интеллекта в сфере ЖКХ. В 2024 году намечено внести необходимые законодательные изменения, с 2025 года начнется замена счетчиков.

Ведомство при этом отмечает, что вопрос внедрения таких счетчиков нужно рассматривать на основе опыта их применения в сфере электроснабжения и после тщательного анализа влияния на тарифы.