НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Новую услугу предложили включить в коммунальные тарифы

Источник:
«Известия»
356 5
Трубы водоснабжения
Фото: © Sibnet.ru

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило включить расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Обязанность по установке планируется возложить на ресурсоснабжающие организации, когда они выступают исполнителем услуги. В результате все расходы будут включаться в тарифы на ЖКУ, пишут «Известия».

Внедрение умных счетчиков необходимо для перехода к использованию искусственного интеллекта в сфере ЖКХ. В 2024 году намечено внести необходимые законодательные изменения, с 2025 года начнется замена счетчиков.

Ведомство при этом отмечает, что вопрос внедрения таких счетчиков нужно рассматривать на основе опыта их применения в сфере электроснабжения и после тщательного анализа влияния на тарифы.

Еще по теме
Дом Гарри Поттера выставили на продажу
Ошибки при продаже квартиры, которые не дают быстро выйти на сделку
Чтобы не переделывать: как построить дом по проекту
Новый порядок расчет за ОДН вступит в силу в марте
смотреть все
Экономика #Квадраты #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия применила на Украине «царь‑бомбу»
Таинственные дыры возникли на дне Атлантического океана
Ворона разоблачили в седьмом выпуске «Маски»
Зеленский устроил истерику на саммите ЕС
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

мы с мобилизацией затянули (помнишь заявления про то что мы воюем не числом, а умением) до такой степени,...

GammiPluh

та мне без разницы как вы на Украине выживаете

nicollaich

Делайте ваши ставки, господа.Ставки сделаны.На что поставили?На цеиввропу.Её не жалко.

slavaynin

а если украина проиграет-ну не шмогла Я не шмогла