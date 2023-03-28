Рассекречены архивные планы нападения Германии на СССР

Служба внешней разведки России рассекретила архив 1941 года, в котором содержатся документы с планами нападения Германии на СССР.
Так, в документах указаны цели для немецкой авиации, среди которых особо отмечены авиазаводы, электростанции и ремонтные предприятия. Кроме этого, авторы планов писали о возможности нанести удары в любое время.
Из архива следует, что главная цель вторжения — ликвидация СССР с географической карты. Для этого немецкие представители обсуждали новое руководство для оккупированных земель СССР и подбирали управленцев для Кавказа, Киева и Москвы.
Рассекречивание документов о Великой Отечественной войне ведется по инициативе президента Владимира Путина. Ранее ФСБ опубликовала архивные документы об истреблении бандеровцами жителей Польши во время ВОВ.
GammiPluhмы с мобилизацией затянули (помнишь заявления про то что мы воюем не числом, а умением) до такой степени,...
GammiPluhта мне без разницы как вы на Украине выживаете
nicollaichДелайте ваши ставки, господа.Ставки сделаны.На что поставили?На цеиввропу.Её не жалко.
slavayninа если украина проиграет-ну не шмогла Я не шмогла