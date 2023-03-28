Чемпион мира по фристайлу внезапно умер

Чемпион мира по фристайлу Павел Кротов умер во сне, сообщил тренер сборной России Александр Понгильский.

Кротов скончался 25 марта, ему было 30 лет. Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.

«Во сне лопнул сосуд», — цитирует ТАСС Понгильского.

Кротов был в сборной России с 2011 года. На чемпионате мира 2021 года в Алма-Ате он выиграл бронзу в личных соревнованиях по лыжной акробатике и золото в командных. Участвовал в Олимпийских играх в Сочи и Пхенчхане (10 и четвертое место).

Фристайлист в последнее время не выступал из-за травмы колена, но планировал восстановиться и вернуться в спорт.