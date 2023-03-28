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Чемпион мира по фристайлу внезапно умер

Источник:
Sibnet.ru
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Фристайлист Павел Кротов
Фото: © Федерация фристайла России

Чемпион мира по фристайлу Павел Кротов умер во сне, сообщил тренер сборной России Александр Понгильский.

Кротов скончался 25 марта, ему было 30 лет. Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.

«Во сне лопнул сосуд», — цитирует ТАСС Понгильского.

Кротов был в сборной России с 2011 года. На чемпионате мира 2021 года в Алма-Ате он выиграл бронзу в личных соревнованиях по лыжной акробатике и золото в командных. Участвовал в Олимпийских играх в Сочи и Пхенчхане (10 и четвертое место).

Фристайлист в последнее время не выступал из-за травмы колена, но планировал восстановиться и вернуться в спорт.

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