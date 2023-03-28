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Steam перестанет работать на старых Windows

Источник:
Sibnet.ru
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Сервис Steam
Фото: © Sibnet.ru

Цифровой магазин Steam с 1 января 2024 года перестанет работать на операционных системах Windows 7, 8 и 8.1, сообщается в официальном блоге компании Valve.

Уточняется, что после наступления даты прекращения поддержки запустить клиент Steam на компьютерах под управлением устаревших операционных систем будет нельзя, он будет работать только на Windows 10 или выше.

«Новейшие функции Steam основаны на встроенной версии Google Chrome, которая больше не работает в более старых версиях Windows», — отмечается в сообщении компании, которая управляет цифровой площадкой.

Согласно официальной статистике Steam, 32-битной Windows 7 продолжают пользоваться только 0,09% игроков, а 64-битной Windows 7 — 1,43% геймеров. На Windows 10 перешли 62,33% пользователей, на Windows 11 — 32,06%.

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Топ комментариев

nicollaich

Делайте ваши ставки, господа.Ставки сделаны.На что поставили?На цеиввропу.Её не жалко.

Alhazred

Тебе с твоим IQ-60 просто завидно)))

GammiPluh

А до этого они прям только за мягкий подход топили а про переговоры вообще бред - сами же публично запретили...

slavaynin

а если украина проиграет-ну не шмогла Я не шмогла