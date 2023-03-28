Steam перестанет работать на старых Windows

Цифровой магазин Steam с 1 января 2024 года перестанет работать на операционных системах Windows 7, 8 и 8.1, сообщается в официальном блоге компании Valve.

Уточняется, что после наступления даты прекращения поддержки запустить клиент Steam на компьютерах под управлением устаревших операционных систем будет нельзя, он будет работать только на Windows 10 или выше.

«Новейшие функции Steam основаны на встроенной версии Google Chrome, которая больше не работает в более старых версиях Windows», — отмечается в сообщении компании, которая управляет цифровой площадкой.

Согласно официальной статистике Steam, 32-битной Windows 7 продолжают пользоваться только 0,09% игроков, а 64-битной Windows 7 — 1,43% геймеров. На Windows 10 перешли 62,33% пользователей, на Windows 11 — 32,06%.