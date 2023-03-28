Наследники Туве Янссон лишили россиян муми-троллей

Финская компания Moomin Characters запретила использование образов муми-троллей на территории России. Представители фирмы заявили, что приостановили сотрудничество с Россией «в связи с происходящим в мире».

Один из крупнейших московских торговых центров «Афимолл» экстренно отменил детский праздник «Весенний фестиваль муми-троллей», запланированный на эту неделю. Причина — отзыв лицензии правообладателем.

Муми-тролли впервые появились в произведениях финской писательницы Туве Янссон. Книги про муми-троллей переведены более, чем на 50 языков, а мультфильмы показаны более чем 124 странах.

Вместе с братом Ларсом в 1958 году Туве Янссон основала Moomin Characters — компанией до сих пор управляют члены семьи Янссон. Десять лет назад годовой оборот лицензионной продукции с муми-троллями без учета доходов от медиаправ оценивался в 400 миллионов евро.