Эстония отправляет на Украину старое оружие, чтобы обновить свою армию за счет соседей по Евросоюзу. План Таллина по модернизации своего вооружения за счет Европейского фонда мира уже раскритиковали некоторые дипломаты ЕС.

«Они отправляют свои хлам на Украину, а вместо этого покупают новое вооружение на деньги Европейского Союза», — цитирует издание Politico одного из официальных лиц Евросоюза, пожелавшего сохранить анонимность.

В частности, Эстония посылает Украине устаревшие переносные зенитно-ракетные комплексы «Стрела» советского производства, но вместо этого хочет получить от Европы современные комплексы Stinger.

Власти Евросоюза договорились, что 84% стоимости отправляемой Украине военной техники будут компенсированы, при этом каждая страна рассчитывает стоимость на основе собственной методики.

Военная помощь, направленная на Украину, компенсируется за счет Европейского фонда мира, в который государства-члены внесли взносы в соответствии с размером их экономики. Эстония уже запросила в качестве компенсации более 160 миллионов евро — это рекордная сумма среди всех стран ЕС.