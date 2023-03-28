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Empress пообещала взломать ремейк Resident Evil 4

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры Resident Evil 4 Remake

Российская хакерша Empress пообещала взломать защиту ремейка Resident Evil 4, об этом девушка написала в своем личном телеграм-канале.

Изначально Empress заявила, что не собирается заниматься взломом защиты Resident Evil 4 Remake, так как сейчас она ведет работу над обходом защиты какой-то другой игры, название которой не раскрывается.

Однако поклонники отправили ей множество соответствующих просьб, после чего хакерша передумала. Но Empress предупредила, что Resident Evil 4 Remake не будет первой в списке ее новых работ.

Ремейк Resident Evil 4 защищен современной версией антипиратской системы Denuvo. Empress неоднократно удавалось обойти эту защиту. В частности, российская хакерша взломала недавно вышедшую игру Hogwarts Legacy.

Игра Resident Evil 4 Remake вышла на консолях Xbox Series S/X, PlayStation 4 и 5, а также на ПК в цифровом магазине Steam. Ремейк высоко оценили критики — так, на агрегаторе рецензий Metacritic игра получила 93 балла из 100, а от игроков — 7,6 балла из 10.

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