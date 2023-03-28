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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп допустил уничтожение Украины через полтора года

Источник:
ТАСС
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Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Украина может быть уничтожена в течение полутора лет, если конфликт с Россией не будет урегулирован.

Трамп считает, что украинский кризис вряд ли удастся разрешить до выборов президента США в 2024 году. До этого же администрации действующего американского лидера Джо Байдена может развязать «третью мировую войну».

«Если кризис не будет разрешен, я смогу сделать это в течение 24 часов при участии Зеленского и Путина. Это были бы очень простые переговоры, но я не буду раскрывать их сути», — цитирует ТАСС Трампа.

По его словам, военные действия должны как можно скорее закончиться, «потому что Украину уничтожают», и от нее через полтора года может «ничего не остаться».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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