Трамп допустил уничтожение Украины через полтора года

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Украина может быть уничтожена в течение полутора лет, если конфликт с Россией не будет урегулирован.

Трамп считает, что украинский кризис вряд ли удастся разрешить до выборов президента США в 2024 году. До этого же администрации действующего американского лидера Джо Байдена может развязать «третью мировую войну».

«Если кризис не будет разрешен, я смогу сделать это в течение 24 часов при участии Зеленского и Путина. Это были бы очень простые переговоры, но я не буду раскрывать их сути», — цитирует ТАСС Трампа.

По его словам, военные действия должны как можно скорее закончиться, «потому что Украину уничтожают», и от нее через полтора года может «ничего не остаться».