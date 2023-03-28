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Алтай рухнул в экологическом рейтинге

Источник:
Sibnet.ru
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Белокуриха, Алтай
Белокуриха, Алтай
Фото: © администрация Алтайского края

Алтайский край рухнул в экологическом рейтинге «Зеленого патруля» из-за пробуксовки мусорной реформы и грязного воздуха, сообщила пресс-служба организации.

Национальный экологический рейтинг подготовлен по итогам 2022 года и прошедшей зимы. Список лидирующих регионов почти не изменился. При этом алтайский край, ранее стабильно занимавший пятую позицию, теперь находится на 12-й строчке.

«Среди регионов — лидеров рейтинга лишь Алтайский край «сдал позиции» за прошедший год, опустившись с 5 на 12 место. Причины объективные: пробуксовка мусорной реформы; загрязненный воздух; жители жалуются на низкое качество бензина и дизеля в регионе, это также приводит к высокому уровню загрязнения выхлопными газами в часы пик», — прокомментировал руководитель «Зелёного патруля» Андрей Нагибин.

По итогам рейтинга, из регионов Сибири третью в топ-10 попала лишь Республика Алтай, занявшая третью строчку.

По итогам 2022 года и зимы 2022 — 2023 годов в десятку лидеров «Национального экологического рейтинга» вошли регионы России:

В десятку аутсайдеров попали Новосибирская область (76 место), Иркутская область (79), Красноярский край (81), Забайкальский край (83) и Омская область (85).

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Жизнь #Гео #Алтайский край #Республика Алтай #Красноярск #Омск
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