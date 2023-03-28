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Пилот посадил частный самолет на лед Байкала ради обеда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Заповедного Подлеморья»

Пилот из Новосибирска посадил легкомоторный самолет на льду Байкала, что запрещено законом, он объяснил это необходимостью пообедать, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

В Прибайкальском национальном парке и Байкало-Ленском государственном заповеднике есть участки, где появление любого воздушного судна может нанести серьезный ущерб в том числе редким и краснокнижным видам, например, птицы могут покинуть гнездо и обречь потомство на гибель.

«Граждане пояснили, что следуют из Новосибирска, а на острове Ольхон у них была запланирована остановка на обед. Пришлось объяснять, что нахождение транспортного средства на льду акватории пролива Малое Море является нарушением действующего законодательства», — рассказал заместитель начальника отдела охраны территорий ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Евгений Рыжов.

Инспектор составил протокол по статье 8.39 КоАП (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях). За это грозит штраф до 4 тысяч рублей. Нарушители сразу покинули Прибайкальский нацпарк после оформления документов.

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