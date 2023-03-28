МИД удивился реакции Запада на ядерное оружие в Белоруссии

Неадекватная реакция западных стран на решение разместить в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие вызывает недоумение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы оставляли и по-прежнему оставляем за собой право предпринимать необходимые дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и ее союзников», — отметила Захарова.

По ее словам, на фоне развязанной против России гибридной войны и признания НАТО о желании нанести Москве «стратегическое поражение» рассчитывать на отсутствие каких-либо контрмер со стороны Кремля наивно.

Россия с озабоченностью отмечает все чаще звучащие призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе. При этом реакция Москвы всегда была сдержанной, добавила она.

«В отличие от НАТО, являющейся подчиненным США конгломератом стран, в нашем случае речь идет о Союзном государстве, официально имеющем общую военную доктрину. Поэтому речь идет о мерах обеспечения безопасности, предпринимаемых Союзным государством на своей собственной общегосударственной территории», — заключила Захарова.

Москва и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.